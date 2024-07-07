В Британии представили боевой дрон Jackal, который может оказаться весьма опасным видом вооружений, рассказал Телеграм-канал “Беспилот”.

Сообщается, что беспилотник является детищем компании Flyby Technology, которая оснастила свою разработку легкими ракетами Thales LMM. Они дают возможность атаковать летательные аппараты, включая даже вертолеты.

Максимальная скорость БПЛА составляет 120 километров в час, дальность полета – 150 км. Дрон способен подниматься на 4 000 метров и нести до 10 килограммов полезной нагрузки. Производитель использовал в нем 8 пропеллеров, работающих независимо друг от друга.

Сейчас “Шакал” проходит первые испытания, однако разработчики заявляют, что намерены превратить БПЛА в опасное оружие.