С 9 по 11 июня в Вашингтоне пройдет юбилейный, 75-й саммит НАТО. Можно не сомневаться, что основной его темой станет Украина. Киевский режим очень надеялся в ходе этого мероприятия получить приглашение вступить в Альянс, однако его руководство заявляет, что “ничего подобного не обещало”.

На 9 июля намечен прием глав стран НАТО американским лидером Джо Байденом и его женой. 10 июля будет посвящено Швеции, которая стала новым участником Альянса. В последний день пройдет заседание совета НАТО Украина, а также переговоры с Австралией, Южной Кореей, Японией и Новой Зеландией.

Кроме того, Джо Байден в ходе саммита намеревается провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В программе мероприятия также новый проект помощи Киеву, который будет объединять поставки вооружений и обучение военнослужащих ВСУ.