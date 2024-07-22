В американском штате Калифорния учительницу, изнасиловавшую 13-летнего подростка на территории школы, по решению суда была отправлена в колонию, сроком на 4 года. Расследование по поводу сексуального насилия несовершеннолетнего 46-летней Мишель Солис началось осенью 2023 года.

Как выяснилось, у нескольких учеников были обнаружены снимки обнаженной Мишель, являвшейся преподавателем в школе, где учились эти мальчики. В ходе расследования было выяснено, что эти фотографии 46-летняя Солис самостоятельно отправила своему 13-летнему ученику. Кроме того, она заперлась с подростком в одном из школьных кабинетов и вынудила его заняться с ней сексом.

В апреле 2024 года, по сообщению окружного прокурора, Мишель Солис призналась в совершенном преступлении. 18 июля суд приговорил женщину к четырем годам тюремного заключения, что является максимальным сроком по данному преступлению.