В США пойман педофил, 30 лет назад сбежавший из тюрьмы в Орегоне

По данным местных правоохранителей, во вторник (16 июля) в штате Джорджия был схвачен мужчина, скрывавшийся после побега под личностью умершего ребенка. Источник: CNN.

Стивен Крейг Джонсон (фото ниже), осужденный за сексуальное насилие, 29 ноября 1994 года бежал из исправительного учреждения Mill Creek в г. Сейлем (Орегон). Он находился в заключении с июня 1989 года.

Джонсон, которому сейчас 70 лет, был задержан ​​в жилом комплексе в г. Мейкон (Джорджия) сотрудниками Службы маршалов США и одной из ее оперативных групп по розыску беглецов.

В пресс-релизе Службы маршалов говорится, что с 2011 года совершивший побег педофил проживал в жилом комплексе под именем Уильям Кокс.

Расследование показало, что Джонсон украл личность ребенка, умершего в Техасе в январе 1962 года. Этот осужденный преступник раздобыл копию свидетельства о рождении этого ребенка и в конечном итоге смог получить номер соцстрахования в Техасе в 1995-м, сообщается в пресс-релизе. Затем, три года спустя, он получил водительские права в штате Джорджия.

Технологии розыска

В 2015 году Служба маршалов приняла дело Джонсона по запросу орегонского Департамента исправительных учреждений. Сотрудникам службы удалось обнаружить факт украденной личности после того, как новая следственная технология, разработанная по инициативе Службы дипломатической безопасности Госдепа США, позволила выявить новые зацепки по этому делу в 2024 году. Указав эту информацию в пресс-релизе, Служба маршалов не сообщила каких-либо сведений об упомянутой технологии.

После ареста 70-летний Джонсон был помещен в тюрьму округа Бибб в Джорджии и ожидает экстрадиции обратно в Орегон.

Он был одним из самых разыскиваемых беглецов в Орегоне, согласно веб-сайту исправительного департамента этого штата. «Он педофил и с высокой вероятностью может искать жертву среди мальчиков доподросткового возраста», – предупреждала страница о розыске Джонсона на сайте исправительного департамента в 2019 году. «Беглецу Джонсону нельзя позволять контактировать с детьми».

Исправительное учреждение Mill Creek, из которого сбежал Джонсон, было закрыто в 2021-м по приказу губернаторши-демократки Кейт Браун, проводившей компанию по реформированию системы наказаний в Орегоне. Первоначально это учреждение было открыто в 1929 году как тюремный фермерский комплекс исправительного учреждения штата Орегон. До 1998 года заключенные перерабатывали молоко из фермерского кооператива для поставки в другие госучреждения.

«Mill Creek была тюрьмой минимального режима, расположенной в восьми километрах к юго-востоку от Сейлема на территории в 845 гектаров. Учреждение не было огорожено и содержало около 290 взрослых осужденных под стражей, которым оставалось до освобождения менее четырех лет», – заявили в орегонском исправительном департаменте.

Решение экс-губернаторши Браун о закрытии трех тюрем в Орегоне, включая Mill Creek, было принято в целях экономии для бюджета штату порядка 44 миллионов долларов, как сообщило «Ассошиэйтед пресс». В своей программе Браун заявляла, что намерена сократить зависимость властей от содержания системы тюремного заключения, предпочитая расходовать средства на проекты, направленные на предотвращение попадания американцев в систему уголовного правосудия.