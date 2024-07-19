Американское издание People об уникальном случае. В американском штате Флорида 17-летний мальчик выжил после удара молнией. Инцидент произошел вечером 15 июля.

Юноша по имени Дэниел Шарки, проживающий в населенном пункте Аламонте-Спрингс в штате Флорида, попал под удар молнией. Мальчик занимался стрижкой газонов (зарабатывал карманные деньги) на участках своих соседей. Парень рассказал, что занимался прополкой сорняков, когда увидел, что надвигается гроза. Он решил закончить работу и направился к своей машине. Как потерял сознание, он не помнит. Мальчик очнулся, когда лежал в луже. Он попытался встать или закричать, но не смог.

Соседи бросились на помощь Дэниелу, но молнии продолжали бить рядом с ним. Юноша не получил прямого удара электрическим разрядом. Молния ударила в дерево, рядом с которым он проходил.

Сейчас молодой человек находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Шарки отметил, что после выписки сразу вернется к своей работе стричь газоны.