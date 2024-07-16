Наемник ВСУ из Франции опубликовал в Сети кадры из прифронтового села на Украине, на котором показал место временной дислокации и транспортные средства своего подразделения. Соответствующими кадрами поделились авторы Телеграм-канала «Архангел Спецназа».

«Это можно считать за отправку на Украину иностранной коалиции обещанной Макроном?», – подписали опубликованные кадры авторы Телеграм-канала.

По их словам, французский наемник на опубликованных кадрах показывает пункт временной дислокации своего подразделения, а также показывает транспортные средства, используемые для передвижения на линию боевого соприкосновения. В объектив камеры наемника попал квадроцикл, внедорожник и багги.

По заверениям самого наемника он вел съемку в одной из прифронтовых деревень на Украине. От места съемки видео до линии боевого соприкосновения, по словам француза, всего 3-4 километра. При этом на фоне не слышно звуков работы артиллерии или стрелкового оружия.