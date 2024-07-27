Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Рязанскую область беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Кадры с пролетом одного из украинских дронов в небе над Рязанской областью были опубликованы авторами Телеграм-канала SHOT.

«Беспилотники ВСУ утром попытались атаковать Рязань. Над городом было сбито минимум 7 вражеских БПЛА», – подписали опубликованные кадры авторы Телеграм-канала.

В районе 6 часов утра местные жители проснулись от звуков взрывов, которые доносились со стороны местного аэродрома Дягилево. Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении в небе над Рязанской областью семи украинских дронов.

Информационное агентство Регнум опубликовало на своем портале кадры с моментом уничтожения силами противовоздушной обороны ВС РФ одного из украинских дронов в районе торгового центра. По предварительным данным, разрушения и пострадавшие на земле отсутствуют.