Вооруженные силы Российской Федерации приняли на вооружение модернизированные истребители Су-30СМ2. Внешне самолет не претерпел никаких изменений, поскольку модернизации подверглись системы вооружения и радар. Подробности о новинке, а также уникальные кадры с испытаний бетонобойных бомб, были продемонстрировали в эфире программы «Военная приемка».

По словам главного конструктора программы Су-30 Олега Панкова, модернизированная версия истребителя Су-30СМ2 может использовать практически все интегрированное оружие большей дальности, стоящее на вооружении российской армии. Также в два раза была увеличена дистанция обнаружения целей из-за установки нового радара.

Новый самолет может применять и уникальные бетонобойные бомбы, кадры с испытаниями которых были продемонстрированы в эфире телепрограммы. На опубликованных кадрах можно увидеть, как несколько бомб падают на землю, однако детонации не происходит. Авиабомбы устроены таким образом, что взрыв происходит после того, как боеприпасы успели вонзиться в грунт.