Жители Ростова-на-Дону жалуются на невозможность приобрести билеты к морю на июль. Чтобы убедиться в этом, корреспондент портала RostovGazeta попытался приобрести заветные билеты для себя, но сделать это не удалось.

Он искал варианты поездки на 8 июля, однако билетов не было. Не удалось найти их также на даты через неделю и через две недели. При отсутствии билетов предлагается оставлять заявки в лист ожидания.

Также корреспондент отметил, что можно найти в некоторых вагонах одно свободное место. Но сразу два и в одном вагоне искать бесполезно – мест просто нет.

В такой ситуации остается лишь покупать билеты на август, которые все еще имеются в продаже. Если отпуск планируется в начале месяца, то придется довольствоваться плацкартными местами, на середину августа имеются билеты даже в купе.