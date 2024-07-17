Всего одной авиабомбы ФАБ-3000 будет достаточно для полного уничтожения взводного опорного пункта ВС Украины вместе со всеми укреплениями, личным составом и техникой. Об этом рассказал РИА Новости источник в госкорпорации “Ростех”.

Вес авиабомбы составляет три тонны, полторы из которых – это боевая часть. Когда она взрывается, создается ударная волна, сметающая на своем пути. При отсутствии серьезных препятствий она может распространиться на площади, сопоставимой с 11 футбольными полями.

Сейчас эти авиабомбы производятся массово и будут все активнее применяться в противостоянии на Украине. Они оснащаются унифицированным модулем планирования и коррекции, причем специалисты продолжают работать над его усовершенствованием. Это позволит увеличить дальность поражения целей самой мощной на данный момент российской бомбой.