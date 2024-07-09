Населенные пункты в районе Токмака в Запорожской области украинские боевики засыпают кассетными боеприпасами, переданными Киеву странами НАТО. Российским сапером, несмотря на плотный огонь противника, приходится расчищать местность от опасных снарядов. Об этом рассказал замкомандира взвода саперов, старший группы разминирования российской армии с позывным «Бага».

«Противник отстреливает кассетный снаряд калибром 155 миллиметров, маркировка М864. Там находятся 72 суббоеприпаса. Неразорвавшиеся суббоеприпасы – при обнаружении принимаем меры по их ликвидации», – рассказал РИА Новости российский военнослужащий.

По словам «Баги», ВСУ всеми способами стараются предотвратить расчистку того или ионного населенного пункта российскими саперами. Поэтому группы разминирования работают под артиллерийским огнем противника или атакой дронами.

В июле минувшего года США начали осуществлять поставки кассетных боеприпасов для ВСУ. Данные снаряды входят в список запрещенных международной конвенцией, ратифицированной 123 странами. Однако Соединенные Штаты и Украина в их число не входят.