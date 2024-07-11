Около 4 часов в среду, 10 июля, в порту Черноморска (Ильичевска) Одесской области, прилетела крылатая ракета. Она уничтожила элитных наемников из Великобритании, а также склад с ракетными боеприпасами ВСУ, рассказал подпольщик из Николаева Сергей Лебедев.

Он отметил, что через 30 минут после мощного взрыва в порту автомобиль с включенными сиренами умчался в сторону Румынии. Туда эвакуировали тела погибших британцев.

Порт Черноморска, по словам Лебедева, тайно использовался в качестве хаба для переправки западных ракет на фронт. Однако российская разведка получила информацию об этом. По складам с боеприпасами ударили “Искандером” и крылатой авиационной ракетой Х-59, поражение цели зафиксировал разведывательный БПЛА, который кружил в небе над городом еще около 4 часов.

Ранее по порту Черноморска был нанесен удар 5 июля. Тогда также были уничтожены британские инструкторы и украинские военнослужащие.