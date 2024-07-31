В Подмосковье был задержан житель Чувашии, присвоивший себе довольно крупную сумму денежных средств. Такую информацию сообщили в пресс-службе МВД Подмосковья.

В Одинцовском округе мужчина забыл на лавочке сумку, в которой находилась крупная сумма денег – более 1.5 миллиона рублей. Когда он вернулся, то сумки уже не было. Мужчина обратился в полицию с заявлением о краже.

Как выяснилось, сумку с денежными средствами обнаружил житель Чувашии. Он решил не сообщать о своей находке в полицию, а присвоил деньги себе. С помощью камер видеонаблюдения полицейские быстро вычислили похитителя денег. При его задержании была обнаружена лишь часть денежных средств.

«По имеющейся информации, злоумышленник в ночное время, проходя мимо одного из домов на улице Чистяковой, заметил оставленную на лавке спортивную сумку. Открыв ее, он увидел пакет с денежными средствами, которые в последующем похитил», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина заключен под стражу. Следователи СУ УМВД России возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.