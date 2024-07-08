В Санкт-Петербурге два старшеклассника напали на младшего по возрасту мальчика и сломали ему ребра. Как сообщает издание Фонтанка, подростки напали на школьника, когда он гулял неподалеку от своего дома. Причина нападения сейчас выясняется правоохранителями.

По сообщению в пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидетн произошел 6 июня между 17:00 и 19:00. Пострадавший ребенок был госпитализирован. У 13-летнего мальчика медики диагностировали перелом ребер, грудины и множественные ушибы и ссадины. Состояние школьника оценивается как средней тяжести.

Предполагаемых нападавших уже задержали правоохранители. На них указала мать пострадавшего ребенка. Ими оказались два девятиклассника в возрасте 14 лет. Следователи опросили школьников и после передали их родителям, взяв подписку о явке. В отношении обидчиков школьника возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.