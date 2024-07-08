В Паттайе арестован гражданин России с фальшивыми евро

В понедельник (8 июля) тайская полиция задержала россиянина за поддельную купюру достоинством 500 евро, переданную им для обмена на баты в местном валютном обменнике. Источник: The Pattaya news.

Об инциденте стало известно после того, как сотрудница пункта обмена валюты сообщила в полицию о тайце, принесшем для обмена поддельную купюру в 500 евро в минувший понедельник. Когда сотрудница обменника валюты осознала, что купюра поддельная, то немедленно сообщил об этом в полицейский участок Донгтана.

Полицейские отправились искать тайца с фальшивыми евро. Им удалось довольно быстро отследить его до отеля неподалеку. Разыскиваемый был идентифицирован как 41-летний Хассфон, работающий администратором в отеле. Задержанный признался в получении фальшивой купюры от постояльца из России, остановившегося в его отеле, но утверждал, что ничего не знал о фальшивых деньгах, и категорически отрицал, что являлся сообщником иностранца.

Постоялец с долгами

Хассфон заявил, что разместившийся в его отеле россиянин накопил трехнедельный долг за номер. Когда он обратился к постояльцу и попросил оплатить счет, тот в конечном итоге передал администратору гостиницы купюру в 500 евро, попросив обменять ее и взять необходимую сумму в оплату гостиничного номера. После этого Хассфон отправился к ближайшему валютному обменнику, по его словам, совершенно не осознавая, что эти деньги фальшивые.

38-летняя Корнпассорн, менеджер валютного обменника, сообщила полиции, что ее сотрудники изначально не проверили евровую купюру внимательно, поскольку ее принес таец, которому была передана сумма в 19 012 бат (свыше 45 тыс. руб.).

Следом полицейские направились в гостиничный номер российского туриста, идентифицированного ими как 29-летний Абдулхаким Хасанов. При обыске его номера полиция обнаружила еще 5 поддельных купюр по 500 евро и 80 поддельных купюр по 50 евро на общую сумму 6500 евро (более 616 тыс. руб.). В полиции также сообщили, что Хасанов помимо прочего просрочил свою визу.

В ходе допроса россиянин признался в хранении фальшивых денег. Он и администратор Хассфон были доставлены в иммиграционную службу провинции Чонбури, где был обвинен в просроченной визе и хранении фальшивой иностранной валюты. Полицейские Паттайи в настоящее время расследует, действительно ли Хассфон не замешан в схеме обмена фальшивых евро.