Житель Владикавказа распространял в Сети призывы к террористической деятельности, убийству детей, пенсионеров и беременных женщин за вознаграждение. В отношении 23-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело Следственным управлением СК РФ в Северной Осетии.

«В июне 2024 года 23-летний подозреваемый разместил в группе в одном из мессенджеров текстовый комментарий, в котором имеются высказывания, выражающие побуждение к совершению действий, связанных с причинением смерти», – сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

Авторы Телеграм-канала «Сапа 15» сообщают, что житель Владикавказа предлагал вводить пациентам больниц раствор снотворного с цианистым калием. При этом он предлагал оплачивать каждое убийство ребенка, пенсионера или беременной женщины. Мужчина предлагал по 10 тысяч рублей за совершение террористической деятельности.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенное с использованием сети интернет». Данная статья предусматривает наказание в виде заключения под стражу на срок до 7 лет.