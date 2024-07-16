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Мать восьмилетней девочки из Омской области пожаловалась, что приставы требуют с ребенка задолженность около 700 тысяч рублей. На школьницу “повесили” сразу 34 долга.

Женщина рассказала, что девочка зарегистрировалась на портале Госуслуг, а в мае добавила данные и загрузила копии документов. Сразу же после этого ей стали поступать уведомления о необходимости погасить долг.

Исполнительные производства, которые вели приставы, оформлены на разные фамилии. Однако все они по неизвестной причине привязаны к СНИЛС школьницы.

Позже удалось разузнать, что проблема крылась в ошибке управления ФССП по Белгороду. Сотрудник канцелярии, который ее допустил, был уволен. Но на этом история не закончилась. Девочке снова стали поступать требования вернуть долг. Ее мать связалась с правоохранителями, чтобы разобраться в ситуации до конца.