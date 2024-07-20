Пророссийские партизаны в Одесской области пустили под откос украинский эшелон с западной военной техникой. Состав шел из Молдавии, но неподалеку от железнодорожной станции Балта подорвали пути.

Обнаружить подпольщиков, сделавших это, не удалось. Известно, что сразу девять вагонов сошли с рельсов.

Пророссийские партизанские группы действуют сейчас по всей Украине. Они поджигают автомобили сотрудников ТЦК (бывших военкоматов), распространяют агитационную информацию, снабжают ВС РФ данными о местонахождении объектов военной инфраструктуры ВСУ и пунктов размещения боевиков и наемников.

Ранее из Одессы сообщили о поджоге сразу нескольких автомобилей ТЦК и военных всего за одну ночь.