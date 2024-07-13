В Одесской области дважды подряд объявляли воздушную тревогу. Во второй раз в регионе прогремел мощный взрыв, заявил мэр областного центра Геннадий Труханов.

Над местом взрыва, которое пока неизвестно, поднимается черный дым. Фото обрезано, поэтому идентифицировать пораженный объект не представляется возможным.

В субботу, 13 июля воздушная тревога объявлялась в Одесской области несколько раз. Она была связана с полетами разведывательного беспилотника, по которому стреляла ПВО. Однако сбить дрон не удалось.

Telegram-канал “Типичная Одесса” написал, что взрыв и дым после него – это результат поражения позиции противовоздушной обороны ВСУ. Однако стоит все же дождаться подробной официальной информации.