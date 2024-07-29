Сотрудниками украинских силовых структур в Одессе было задержано шесть человек по подозрению в совершении поджогов автомобилей ВСУ. Как выяснилось, все задержанные являются одесскими курьерами.

За две последних недели в Одессе было совершено 15 поджогов военных внедорожников. Как сообщают украинские издания, со ссылкой на СБУ, силовики задержали шестеро сотрудников, в возрасте от 18 до 24 лет, известной на Украине службы доставки еды. Якобы все курьеры были завербованы российскими спецслужбами. Все курьеры осуществляли поджоги парами. Они записывали свои действия на видео.

По предварительным данным, молодые люди обнаруживали места парковок военных машин во время своей работы, объезжая город на скутерах. Силовики изъяли у подозреваемых зажигательные смеси, созданные собственноручно.

Всем подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы согласно УК Украины по статье «Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований».