Около девяти часов вечера в четверг, 18 июля, в Одессе прогремели мощные взрывы. По звуку было понятно, что прилет только один, но вторичная детонация существенно усилила эффект.

Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал всех находиться в укрытии до отбоя воздушной тревоги. Он заявил, что работает ПВО, однако местные жители не поверили, что ракета была сбита.

Многие телеграм-каналы заявили о прилете. Также они опубликовали жалобы одесситов на работу систем противовоздушной обороны.

Один из горожан написал, что тревогу объявляют за минуту до прилета и срабатывания ПВО. При этом зенитные ракеты взмывают вверх и взрываются, не задевая летящий на город боезаряд. На землю начинают сыпаться поражающие элементы, поэтому нужно больше опасаться ПВО, чем российских ракет.

Мужчина предложил направить зенитно-ракетные комплексы на дом какого-то украинского генерала, чтобы до властей дошла опасность такого использования средств противовоздушной обороны.