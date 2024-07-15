С самого утра 15 июля в Одесской области не прекращается воздушная тревога, в областном центре уже прогремело несколько взрывов. Глава ОВА Олег Кипер в своем Telegram-канале призывает жителей находиться в укрытиях до отбоя.

Рано утром местных жителей разбудил громкий взрыв, после чего начала достаточно активно работать украинская ПВО, пытающаяся сбить российский разведывательный беспилотник, кружащий над Черным морем.

Чуть позже снова объявили угрозу баллистики и прогремел еще один взрыв. Местные ресурсы написали об успешной работе ПВО, но жители региона уверены, что это был прилет.

Также угроза была объявлена и для Николаевской области. Взрывы гремели и в Харькове.

ВС РФ регулярно наносят удары по тыловым военным объектам ВСУ, а также по промышленным предприятиям и элементам энергосистемы.