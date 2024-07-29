На Украине продолжают поджигать автомобильный транспорт военнослужащих ВСУ. В ночь на 29-е июля в Киеве сгорело два очередных автомобиля украинских военных. Соответствующие кадры были опубликованы авторами украинского Телеграм-канала «Политика страны».

На опубликованных кадрах можно увидеть два полностью сгоревших автомобиля ВСУ. По информации авторов Телеграм-канала, машины украинских военнослужащих были сожжены на Петропавловской Борщаговке в Киеве. При этом неизвестно, каким именно бригадам украинской армии принадлежали данные автомобили.

Ранее стало известно о задержании в Одессе сотрудниками силовых структур Украины шестерых человек по подозрению в поджоге автомобилей украинских военнослужащих. Задержанными оказались курьеры, работавшие в разных службах доставки, в возрасте от 18 до 24 лет. Правоохранители утверждают, что мужчины во время рабочего дня обнаруживали места стоянки автомобилей ВСУ, а в ночное время обливали их зажигательной смесью и подпаливали.