В пятницу, 19 июля, в Николаевской области прогремел взрыв. Отмечается, что за некоторое время до этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые Telegram-каналы сообщают об ударе по одному из военных объектов ракетами Х-59 с истребителя Су-57. Подробности пока не раскрываются, официальной информации тоже нет.

Напомним, ВС РФ регулярно атакуют объекты военной, промышленной и энергетической инфраструктуры на Украине, разрушают логистические схемы противника. Тем самым они создают серьезные проблемы с доставкой на фронт вооружения, техники и боеприпасов.

Ранее стало известно об ударе по военному аэродрому ВСУ в Миргороде Полтавской области, который стал предупреждением Западу по вопросу отправки в Киев истребителей F-16.