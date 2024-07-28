В воскресенье, 28 июля, жители Николаева сообщили о густом облаке дыма из-за масштабного пожара. Информационный портал «Страна.ua» первым сообщил об инциденте, однако подробности о том, что именно стало источником пожара, до сих пор не уточнены.

Местные власти сразу же призвали граждан к осторожности. Жителям рекомендовали держать окна закрытыми, чтобы предотвратить попадание дыма в дома. Несмотря на это, отсутствие официальной информации вызывает беспокойство среди населения.

Как отмечают местные СМИ, видимость в некоторых районах города сильно снизилась, что создаёт дополнительные риски для движения транспорта и безопасности людей.

На данный момент ожидается комментарий от представителей экстренных служб. Городские власти обещают предоставить детальную информацию, как только она станет доступна, и уже разрабатывают меры по устранению последствий пожара и помощи пострадавшим, если таковые имеются.