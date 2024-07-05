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В ночь на 5 июля в Конотопе Сумской области прогремели взрывы, о чем сообщил украинский телеканал ТСН. Никаких подробностей по этой атаке пока нет.

Кроме того, дроны-камикадзе атаковали военные объекты на территории Одесской области. Сильнейший взрыв второй раз за сутки прогремел в Черноморске, где ранее в порту была уничтожена партия вооружения, готовая к отправке на фронт.

Также несколько взрывов прозвучало в Одессе, местные жители рассказали, что зафиксировано несколько прилетов, но подробности также отсутствуют.

Ближе к утру над Одессой и Черноморском снова летала группа беспилотников. Мониторинговые каналы написали о работе систем противовоздушной обороны, однако местные жители по звуку определили прилет. Цели этой атаки также неизвестны, информация пока уточняется.