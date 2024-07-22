Китайское издание South China Morning Post опубликовало историю сотрудника компании Guangzhou Duoyi Network Co. Ltd графического дизайнера Лю Линьчжу, которого пытались заставить уволиться по собственному желанию странным способом. Как отмечается в материале, руководство компании в декабре 2022 года предложило Лю уволиться самостоятельно, но он отказался.

После его отказа, мужчину лишили доступа к рабочей учетной записи и сообщили, что для продолжения работы он должен пройти специальный тренинг. У Лю Линьчжу забрали мобильный телефон и оставили в комнате, где полностью отсутствовало электричество. В итоге мужчина просидел в темной комнате четыре рабочих дня, не выполняя никаких задач.

Когда супруга Лю узнала о происходящем у него на работе, то обратилась с заявлением в полицию. После этого, руководство компании сообщило мужчине об его увольнении без выплаты компенсации. Озвученная причина – это якобы просмотр эротических изображений в рабочее время. Но Линьчжу подал иск на компанию, в котором заявил, что в его рабочие обязанности входит просмотр изображений разного характера, в зависимости от выполняемого задания.

Суд удовлетворил иск Лю Линьчжу и обязал компанию Guangzhou Duoyi Network Co. Ltd выплатить компенсацию в размере 380 тысяч юаней (порядка 4.5 миллионов рублей).