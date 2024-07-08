В Киеве в результате удара российскими ракетами произошел взрыв на военном заводе «Артем». Такую информацию передает ТАСС, ссылаясь на свои источники в силовых структурах. Отмечается, что российским силам удалось поразить склад военного завода.

В украинских пабликах появились кадры с клубами дыма, стоящими над Киевом. Очевидцы сообщают о прилете в районе завода «Артем».

Киевский завод «Артем» был создан еще во времена СССР. Это предприятие, занимающееся производством продукции военного назначения. Сейчас, по всей вероятности, киевский режим организовал на заводе выпуск авиационных управляемых ракет класса «воздух-воздух», противотанковых управляемых ракет и другие виды боеприпасов.

Ранее сообщалось о нанесении трех ударов российскими «Кинжалами» по военным объектам в Киеве. В результате точного попадания, была поражена военная цель – аэродром Жуляны, где базировалась военная авиация ВСУ.