Конфликт на Украине может завершиться или ослабнуть уже в этом году, однако перед этим следует ожидать “нескольких военных событий”. Такое заявление сделал бывший полковник СБУ Олег Стариков.

Он отметил, что для окончательного прекращения боевых действий потребуется “генеральное сражение” или “битва за мир”, которая будет состоять из череды военных событий. Киев может попытаться провести контрнаступление в конце августа, так как именно к этому времени он получит истребители F-16.

Однако Украина все равно не сможет переломить ситуацию, так как Россия удерживает стратегическую инициативу благодаря производству собственных боеприпасов, отказу от американского доллара и внесению изменений в свое экономическое развитие.

Киев же зависит от Запада буквально во всем, он постоянно сталкивается с недостатком боеприпасов и множеством других проблем, вынужден регулярно выпрашивать у НАТО новые пакеты помощи.