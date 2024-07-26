В августе стоимость пакетного тура в Калининградский регион составляет в среднем 90 тысяч рублей. Такая цена включает эконом-перелет для двоих и неделю проживания в трехзвездочной гостинице, сообщает портал Калининград.ru. Однако есть возможность найти более экономичные варианты от туроператоров за 70 тысяч рублей.

Наиболее дорогими направлениями являются Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный и Куршская коса, где предлагаются пакеты с размещением в четырех- и пятизвездочных отелях. Цены на такие туры начинаются от 230 тысяч и доходят до 420 тысяч рублей за неделю с завтраками.

При этом, семидневный отдых в областном центре с ежедневными экскурсиями обойдется туристам в 58 тысяч рублей, при условии, что стоимость перелета в эту сумму не включена.

Для тех, кто предпочитает самостоятельные путешествия, стоимость поездки в Калининград в августе может составить около 175 тысяч рублей. Это включает авиабилеты на двоих из Москвы за 45 тысяч рублей и проживание в гостинице, стоимость номера в которой варьируется от 130 до 440 тысяч рублей за неделю. Более бюджетный вариант проживания — номер в хостеле — обойдется от 19 до 25 тысяч рублей. Стоимость жилья на побережье начинается от 55 тысяч рублей за неделю, при этом ночь в пятизвездочном отеле в Светлогорске предлагают за 86 тысяч рублей.

Кроме того, аренда квартиры в Калининграде обойдется от 2 до 4 тысяч рублей в сутки, в то время как на побережье цены вдвое выше.

По информации РБК Калининград, в регионе планируется введение нового туристического налога с 2025 года, который заменит ранее не введенный курортный сбор. Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак отметил, что основную часть средств от нового налога получат муниципалитеты, включая Калининград, Светлогорск и Зеленоградск.