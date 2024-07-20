Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, в ходе которого назвал его президентом США и договорился о личной встрече. Об этом он написал в своем личном Телеграм-канале.

В ходе телефонного разговора Зеленский поздравил Трампа с выдвижением его кандидатуры на выборы президента США от республиканской партии, пожелав ему удачи в предвыборной гонке. Также он осудил покушение на Трампа, произошедшее во время митинга в Пенсильвании.

«Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно устойчивым», – написал Зеленский в своем Телеграм-канале.

При этом кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп также прокомментировал телефонный разговор с Владимиром Зеленским на своей страничке в социальной сети Truth Social. Однако Трамп был немногословным, охарактеризовав беседу, как «очень хорошую».