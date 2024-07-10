В ночь на 10 июля в Хмельницкой области прогремели сильные взрывы. Местные Telegram-каналы сообщили о работе систем ПВО, которые судя по всему со своей задачей не справились.

Кроме того, взрывы слышали и жители Ровенской области. Они пишут, что после удара в некоторых районах пропало электричество.

Ближе к утру под удар попала и Одесская область. Мэр областного центра Геннадий Труханов заявил о серии взрывов в городе, но не стал уточнять, куда именно прилетели ракеты.

Также в Черноморске под Одессой зафиксирован прилет ракеты “Искандер”, жители города пишут, что у некоторых дома посыпался потолок и задребезжали окна. Попадание было предположительно в порт, через который на фронт попадает западное вооружение.