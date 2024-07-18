Иностранные наемники, находящиеся в Харьковской области, стараются не принимать активного участия в боевых действиях. Они стоят на позициях третьей либо четвертой линии обороны. Кроме того, они нередко вступают в конфликт с украинскими военнослужащими. Такую информацию сообщил заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

«Отношение у украинских военных к иностранным наемникам довольно специфичное – нам поступает информация о множественных конфликтах и актах неповиновения в рамках прохождения военной службы наемниками на территории Украины», – отметил Лисняк.

Кроме того, иностранные наемники регулярно совершают в регионе преступные действия. Уже есть данные о совершении иностранцами порядка 50 эпизодов преступлений в Харьковской области.

Это и мародерство, и конфискация личного имущества у местного населения. Также бойцы иностранного легиона неоднократно совершали действия сексуального насилия в населенных пунктах Харьковской области.