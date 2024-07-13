Вечером в пятницу, 12 июля в Харькове прогремели одна за другой две серии взрывов. Местные власти сообщили, что произошло это на фоне воздушной тревоги, продолжавшейся не менее двух часов, передает РИА Новости.

Кроме того, в ночь на 13 июля в Никополе Днепропетровской области было поражено промышленное предприятие. По словам главы областной военной администрации Сергея Лысака, завод получил повреждения, там вспыхнул пожар.

Слышали ночью взрывы и в Полтавской области. По данным украинских мониторинговых каналов, атаки осуществлялись дронами-камикадзе “Герань”. Также были зафиксированы вылеты истребителей Су-57 и МиГ-31К. Последний является носителем гиперзвуковых ракет “Кинжал”, поэтому после его взлета по всей Украине объявляется воздушная тревога.