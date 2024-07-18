Депутат Государственной Думы Дмитрий Белик заявил, что новая морская стратегия Украины является «воровской схемой». По его словам, украинский президент Владимир Зеленский решил создать новую схему по вытягиванию денег из западных партнеров.

«По его (Зеленского – ред.) задумке, совместная коалиция военно-морских сил НАТО с парой тройкой украинских катеров должна и стать той самой украинской морской миссией», – отметил Белик.

По словам депутата, уже давно не существует украинского флота, а осталась лишь катерная флотилия. А западные союзники Украины не готовы отправлять свои военные суда в регион, где сейчас происходят боевые действия.

«Украинский флот – это лодочная флотилия, которую Зеленский хочет пристегнуть к военно-морской миссии НАТО», – заявил политик.

Как подчеркнул Белик, Зеленский считает свою стратегию способной принести деньги в военный бюджет страны. Но он не осознает того факта, что на содержание военно-морского флота необходимы внушительные суммы.