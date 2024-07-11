Пресс-служба Генерального штаба ВСУ заявила о тяжелой ситуации в зоне боевых действий, в которой оказались украинские военнослужащие на Покровском направлении – подконтрольной киевскому режиму территории Донецкой Народной Республики. Такую информацию украинское ведомство сообщило в своем официальном Телеграм-канале.

«Покровское направление остается самой горячей точкой всей линии соприкосновения», – говорится в посте.

Кроме того, по информации украинского Генштаба, напряженная ситуация также сложилась и на Торецком направлении (ДНР) – украинская армия столкнулась с очень интенсивным огнем со стороны ВС РФ.

Ранее Министерство обороны России сообщило о взятии российскими силами населенного пункта Восход, находящегося на Покровском направлении в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что контроль над поселком удалось установить российским бойцам группировки войск «Центр». Тем самым российские силы смогли улучшить свое тактическое положение на линии боевого соприкосновения.