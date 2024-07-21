Жители и отдыхающие на пляже в Феодосии были поражены поступком женщины, которая пришла на пляж с ребенком. Мать привела своего сына к морю, но при этом завязала ему руки. Такую информацию передают авторы Телеграм-канала «Осторожно, новости».

Как рассказала очевидица происходящего, женщина пришла к морю с несовершеннолетним мальчиком, руки которого были туго завязаны какой-то тряпкой. Окружающие были шокированы такими действиями по отношению к ребенку. Они отметили, что во время пребывания на пляже женщина сняла повязку, а затем завязала ее потуже. Кожа на руках ребенка была красно-синего цвета. Исходя из этого, очевидцы сделали вывод, что ребенок уже неоднократно подвергался подобным манипуляциям со стороны матери. Причем на пляже мальчик вел себя достаточно спокойно.

Обеспокоенные люди попытались поговорить с женщиной, что так нельзя обращаться с детьми. Однако она в грубой форме дала понять, что сама знает как воспитывать сына. Очевидица сделала предположение, что у ребенка есть особенности развития.