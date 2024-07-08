Согласно сообщению дагестанской прокуратуры, в селе Куруш Хасавюртовского района во время работы рухнул аттракцион. Отмечается, что во время обрушения конструкции на качелях аттракциона находились дети. По предварительным данным, никто из несовершеннолетних не пострадал. Видеозапись с поврежденным аттракционом появилась в Телеграм-каналах.

В пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан сообщили, что по факту произошедшего была «организована проверка соблюдения требований безопасности при функционировании и эксплуатации аттракционов». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области ученик шестого класса пострадал во время катания на карусели. Мальчик лишился части пальца на карусели, расположенной на детской площадке «Парк развлечений». Отмечается, что ребенок получил травму по собственной неосторожности. Мальчик засунул палец между подвижным и неподвижным элементом карусели, в результате чего ему оторвало часть пальца.