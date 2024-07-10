Появились первые подробности удара по Одесской области рано утром в среду, 10 июля. Telegram-канал “Военкоры Русской весны” сообщил, что атака проводилась по позициям украинских войск противовоздушной обороны под Черноморском (ранее – Ильичевск).

В данный момент объявлен отбой воздушной тревоги, однако разведывательный беспилотный аппарат ВС РФ продолжает кружить над Одессой и окрестностями, корректируя новые удары и выясняя обстановку.

Ранее стало известно об уничтожении двух пусковых установок американского зенитно-ракетного комплекса Patriot в той же Одесской области. Также дивизион этих ЗРК был разгромлен в Миргороде Полтавской области. Там до удара также видели российский БПЛА, который постоянно кружил над военным аэродромом.