В Британии живет 2-летняя девочка по имени Хоуп, у которой работает лишь половина сердца. Как рассказала мать малышки Ким Стейнтон, о серьезной патологии жизненно важного органа у ребенка она узнала на 20-й неделе беременности.

Врач-узист сообщил будущей матери, что у плода не развился правый отдел сердца. Эта патология лишила орган способности осуществлять перекачку крови в легкие. У детей с таким диагнозом после рождения серьезные затруднения с дыханием, малоподвижный образ жизни и синюшный оттенок кожи.

Однако после рождения ребенка врачи сумели провести серьезную операцию на сердце, которая помогла Хоуп вырасти обычным ребенком. Когда малышке было пять месяцев, хирурги прооперировали ее, перенаправив кровоток в левый отдел сердца.

Таким образом, левая половина органа взяла на себя все функции неработающей части. Кроме того, ребенку была назначена медикаментозная терапия. В итоге, лечение оказалось успешным, и Хоуп развивается как вполне обычный и здоровый ребенок в соответствии со своим возрастом.