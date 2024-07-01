Перебои в подаче электроэнергии, вызванные внешним технологическим воздействием, привели к отключению светофоров и проблемам с подключением к сети Интернет в Белгороде и некоторых районах области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Белгородэнерго».

По словам энергетиков, причиной проблем с подачей электроэнергии потребителям Белгородской области стало технологическое нарушение, вызванное внешним воздействием на энергообъект. При этом ремонтные бригады уже работают над устранением неполадки, налаживая подачу электроэнергии к потребителям Белгорода и области по резервным схемам.

Представители «Белгородэнерго» отметили, что все социально значимые объекты города и области были переведены на питание от резервных источников подачи электроэнергии. При этом на дороги Белгорода вышли сотрудники Госавтоинспекции МВД России для регулирования движения автомобилей из-за неработающих светофоров.