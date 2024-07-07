В Барселоне 6 июля местные жители устроили акцию протеста из-за “понаехавших” в Испанию туристов. Они прошли по центру города с лозунгами, оскорбляющими путешественников и призывающими их “убираться домой”.

Издание Daily Mail Online рассказало, что туристов каким-то странным образом вычисляли на открытых площадках кафе и ресторанов, “расстреливали” из водяных пистолетов, сопровождая все это призывами уезжать и обидными кричалками.

Ранее такие же акции прошли в Малаге, на Майорке и Канарских островах, где местные жители устали от наплыва иностранных гостей.

Недовольство местных жителей взывали перестройка туристических районов таким образом, чтобы магазины и прочие объекты инфраструктуры удовлетворяли лишь потребности приезжих. Также в подобных районах растут цены на аренду жилья именно из-за иностранцев.

На Канарских островах местные предупредили туристов, что продолжат портить их отдых до тех пор, пока те не уберутся восвояси. Скорее всего, эта тенденция распространится на всю страну.