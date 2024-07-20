На курорте Шарм-эль-Шейх в Египте в аэропорту застряла группа туристов из России. Самолет авиакомпании Red Sea Airlines должен был отправиться в Москву еще в 19:30, однако по состоянию на полночь субботы, 20 июля, он так и не взлетел.

Telegram-канал Shot рассказал, что бортпроводники сперва раздали воду пассажирам, а затем заявили о технических неполадках самолета и высадили из него 189 человек.

В 0:26 стало известно, что точного времени отправления Boeing 737-800 из Египта в Россию никто не называет. Также не раскрываются точные причины задержки, поломка самолета – это лишь предварительная версия.

Ранее подобный инцидент произошел в Шри-Ланке. 5 июля в полдень самолет должен был вылететь в Москву из аэропорта Коломбо, однако рейс задержали на 24 часа. В качестве причины также назвали неисправности самолета.