Цены на отдых в Абхазии снизились после недавних митингов, прошедших в стране. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). С начала августа стоимость путешествий в этот популярный у россиян регион упала, делая отдых более доступным.

Наиболее выгодный предложенный пакет на двоих включает завтраки, проживание в трехзвездочном отеле и трансфер. Стоимость такого тура на 10 ночей составляет 99,400 рублей. Такие условия предлагаются для туристов, планирующих поездку с 1 по 7 августа.

Другой вариант — тур с системой “все включено”, который предусматривает трехразовое питание и перелет на двоих. Его цена достигает 115,000 рублей. Эксперты АТОР отмечают, что, несмотря на снижение цен, в августе они все же будут на 13% выше, чем в июле.

Сравнительно с другими популярными направлениями, например, Сочи, отдых в Абхазии все еще остается более дорогим вариантом.

Отметим, что причиной уменьшения стоимости туров стали массовые протесты в июле против закона о покупке апартаментов иностранцами. В результате этих событий туроператоры рекомендовали туристам проявлять повышенную осторожность во время поездок в республику.