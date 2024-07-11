На территории больницы №11 в Пролетарском районе Донецка упала неразорвавшаяся ракета реактивной системы залпового огня HIMARS, выпущенная украинскими террористами.

На месте мгновенно оказались сотрудники МЧС и полиции, которые оцепили место падения ракеты и аккуратно ее обезвредили. По последним данным, боезаряд увезли представители профильного ведомства, сообщило издание “Известия”.

В оперативных службах отметили, что теперь изучением ракеты займутся специалисты, боезаряд может стать весьма полезным.

За сутки до этого ВСУ обстреляли мирные города ДНР ракетами HARM американского производства. Удары наносились по гражданской инфраструктуре. Имеются повреждения жилых домов.