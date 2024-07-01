В 2018 году на шоу Андрея Малахова пришла Светлана Сафиева, которая заявила, что ждет тройню от Филиппа Киркорова. В дальнейшем появились слухи, что она хочет получить от поп-короля 200 тысяч долларов, чтобы успешно родить. В 2019-м стало известно о смерти Сафиевой и с тех пор о ней начали забывать.

Однако экскурсовод и журналистка Екатерина Синицына-Сантони внезапно оживила интерес к этой истории, сообщив, что видела Сафиеву в Италии, в коммуне Кьянчано-Терме, где та стояла в очереди в одно из государственных учреждений. При этом Екатерина на все сто процентов не уверена, что это была именно Светлана.

По словам журналистки, прическа и цвет волос были другими, но во всем остальном женщина является копией Сафиевой. Поэтому не исключено, что сообщения о ее смерти были фейком и женщина сейчас живет в Италии.