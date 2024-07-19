Ближайшей зимой Украину ждут серьезные проблемы с электроснабжением. Власти пытаются успокоить граждан рассказами о скором улучшении ситуации, однако они и сами в это не верят.

Уже сейчас во многих городах Украины свет отключают на 10-14 часов в сутки. В Полтаве и Одессе, в Черноморске (Ильичевске) и в других городах люди перекрывают дороги и выходят на митинги, требуя прекратить многочасовые отключения энергии.

Усугубляет ситуацию сильнейшая жара, обрушившаяся на Украину. В крупных магазинах выходят из строя генераторы, вынуждая выключать холодильники, из-за чего портятся тонны дорогостоящих продуктов питания.

Зимой в Киеве уровень энергопотребления увеличится почти на 40 процентов, поэтому отключений света не избежать. Проблема в том, что при температуре воздуха на улице -10 градусов в течение нескольких недель могут разрушиться коммуникации в многоэтажных домах.