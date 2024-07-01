Для украинских военных, заключивших контракт с ВСУ, проводили трехчасовые занятия по истории Организации украинских националистов (ОУН – экстремистская организация, запрещенная в России) и Украинской патриотической армии (УПА – экстремистская организация, запрещенная в РФ).

Об этом РИА Новости рассказал оказавшийся в плену украинский военный Валентин Поздняков.

Он отметил, что солдаты срочной службы могли получить всю необходимую информацию в специальной литературе в библиотеке, для них подобных занятий не проводили. Однако все, кто заключил контракт, были обязаны бывать на занятиях, на которых либо читали исторические книги, либо смотрели видео.

При этом молодежи подобные уроки были интересными, а вот возрастные военнослужащие относились к ним, как к тягостной обязанности.