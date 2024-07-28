В Харькове местный блогер Олег Барышевский, известный в интернете под псевдонимом Oleg WSH, наконец успешно покинул Украину после неудачной попытки в июне. Этот 20-летний блогер, чья сексуальная ориентация вызывает дискуссии, теперь делится впечатлениями из Парижа, как видно из его последних публикаций в социальных сетях.

По данным украинского издания “Страна”, Олег уже опубликовал фото и видео у Эйфелевой башни с подписью: “Ухыльнулся” (уклонился). Это его вторая попытка покинуть страну. Первый раз, 21 июня, он пытался пересечь границу в составе большой группы, состоящей из ста мужчин. Всю группу остановили сотрудники Госпогранслужбы Украины в Одесской области. Организаторы, использующие микроавтобусы для перевозки людей, расположили их на матрасах, предполагая переход границы пешком.

За свою попытку бегства мужчины заплатили значительные суммы — от 5 до 18,5 тысяч долларов. Однако их усилия были тщетными, и только со второй попытки Олегу удалось уехать самостоятельно.

Ситуация с попыткой уклонения от мобилизации, как и сама история бегства, вызывают различные реакции в украинском обществе. Но очень многие все же поддерживают так называемых “ухылянтов”.