Военнослужащие украинской армии в массовом порядке пытаются убежать из страны, превращаясь в дезертиров. Об этом в беседе с корреспондентом украинского издания «Страна.ua» рассказал морпех ВСУ.

По его словам, несколько месяцев назад в подразделение морской пехоты ВСУ, где служит собеседник издания, пришло пополнение. Командование ВМС Украины приняло решение перевести экипажи нескольких военных кораблей в морскую пехоту ВСУ.

«По пути с кораблей в учебку сбежала часть этих ребят. Почти никого из сбежавших не нашли. Думаю, что многие уже сбежали и с Украины», – заявил собеседник издания.

Корреспондент издания смог пообщаться с одним из дезертиров ВСУ. По словам мужчины, его мобилизовали в ряды украинской армии несмотря на серьезные проблемы с сердцем и легкими. По прибытию в учебку мужчина сбежал и теперь пытается найти способ, чтобы выехать из страны. Дезертир рассказал, что можно договорится с пограничниками за несколько тысяч долларов, чтобы бежать в Молдову.